Il Napoli subisce la beffa nel finale dall'Empoli, perdendo clamorosamente 1-0 il lunch match della 12esima giornata di Serie A. I partenopei, dopo un primo tempo in cui palesano i primi scricchiolii difensivi, nella ripresa trovano continuità in attacco sbattendo in più occasioni contro un grande Etrit Berisha. Prima di capitolare al primo minuto di recupero davanti al colpo letale di Viktor Kovalenko. Con questo risultato, la squadra di Rudi Garcia non solo fallisce il sorpasso ai danni del Milan al terzo posto ma ora rischia di vedersi scavalcata al quarto dall'Atalanta, di scena alle 15 sul campo dell'Udinese.