Va al Bologna il recupero della nona giornata di Serie A che cancella tutti gli asterischi dalla classifica. I rossoblu battono 2-1 in rimonta il Milan al Dall'Ara e si portano al sesto posto in classifica a quota 44 punti, mentre il Diavolo arranca in ottava posizione con 41 punti.

A passare in vantaggio sono comunque i rossoneri, che colpiscono con Rafael Leao a pochi minuti dalla fine del primo tempo: la reazione degli emiliani però non si fa attendere e arriva subito ad inizio ripresa con il tocco vincente di Castro da distanza ravvicinata prima e con la zampata letale di Ndoye poi, quando il cronometro segna il minuto 82. Un successo importantissimo per i rossoblu che salgono così in zona Europa, mentre il Milan continua a confermare il suo momento di difficoltà.