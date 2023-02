L'Inter suscita sentimenti contrastanti a Olivier Giroud, attaccante del Milan, che ai cugini collega uno dei momenti più belli della sua stagione ma anche uno da dimenticare: "La sconfitta più dolorosa è arrivata in Supercoppa perché c'era in palio un trofeo e avevo perso la finale del Mondiale poco prima", ha ammesso il francese a DAZN. Prima di rievocare il derby d'andata vinto anche con un suo gol: "In questa stagione la mia testa va al gol contro lo Spezia, è stata un'emozione pazzesca perché era molto importante vincere quella partita: eravamo 1-1 e sono entrato per fare quel gol.