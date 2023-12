Primi due match della 17esima giornata del campionato di Serie A andati in archivio con due vittorie esterne: la Lazio si mette alle spalle la sconfitta con l'Inter e si impone al Castellani superando per 2-0 l'Empoli con un gol per tempo. Le marcature portano la firma di Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni, in una serata dove Maurizio Sarri perde a gara in corso sia Luis Alberto sia Ciro Immobile. Vince in rimonta al Mapei Stadium il Genoa che batte per 2-1 il Sassuolo, con la rete del vantaggio iniziale firmata da Andrea Pinamonti ribaltata da Albert Gudmundsson e Caleb Ekuban.