Momento nero per la Juve. Dopo il caso Fagioli, ecco l'infortunio di Danilo, finito ko ieri notte durante il match tra il Brasile e il Venezuela. Il difensore bianconero è uscito dal campo poco prima della fine del primo tempo per un fastidio muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra. "Conosco il mio corpo, ho subito capito che mi ero fatto male", ha detto Danilo al termine del match come riportato da TMW. Da capire ora l'entità del danno e i tempi di recupero.