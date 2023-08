Con la partenza di Marko Arnautovic in direzione Inter, il Bologna si tuffa sul mercato in cerca del sostituto più adatto alle esigenze di mister Thiago Motta. Il nome forte per raccogliere l'eredità dell'austriaco, come riportato da Tuttomercatoweb.com, pare essere quello di Cyril Ngonge, duttile classe 2000 del Verona per il quale la dirigenza emiliana ha rotto gli indugi dopo diversi sondaggi.