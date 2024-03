Marsiglia e l'Olympique Marsiglia non hanno dimenticato Alexis Sanchez, assoluto protagonista con i francesi nella passata stagione grazie ai 18 gol realizzati in 44 apparizioni. Ieri, il Niño Maravilla è tornato nel posto in cui ha vissuto bellissime emozioni per difendere i colori della nazionale cilena nell'amichevole persa 3-2 contro la Francia: "Sono stato felice di aver giocato di nuovo in casa, Grazie per l'affetto…. Grazie Marsiglia", ha scritto l'attaccante interista su Instagram. A corredo anche un eloquente "Allez l'OM".

