Nella serata di ieri, Dazn ha mandato in onda uno spezzone di quel che si vedrà oggi nella rubrica Bordocam, realizzata con le immagini prese da Atalanta-Inter a pochi centimetri dal rettangolo di gioco. Molte di queste riguardano Benjamin Pavard e il suo infortunio. Nel servizio si vede la dinamica dell'infortunio e i momenti immediatamente successivi, con i giocatori dell'Inter e non solo (si vede Koopmeiners che sbraccia) che chiamano a gran voce lo staff medico. Nel frattempo Acerbi spiega la dinamica a Dimarco, tutti sembrano molto preoccupati ma alla fine il francese raggiunge i bordi del campo sulle sue gambe, prima di accasciarsi nuovamente sulla barella.

Come visto già in altre immagini che hanno fatto il giro del web, Pavard ha poi esultato assieme ai compagni per il gol di Calhanoglu, quel che magari è meno noto è che il difensore ha aspettato fine partita e poi è andato insieme a tutti gli altri nerazzurri sotto il settore ospiti cercando addirittura di accelerare il passo nonostante l'incedere claudicante. E' stato "frenato" dai membri dello staff nerazzurro che gli hanno fatto intendere come ci fosse tempo per arrivare a destinazione...