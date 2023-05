Come da tradizione delle ultime sfide in Champions League, è André Onana a occuparsi delle interviste prepartita. Il portiere nerazzurro, in vista del ritorno con il Milan, parla così ai microfoni di Inter TV: "Sto bene, sto molto bene, sono tranquillo e concentrato. Sappiamo dell'importanza di questa partita. Tutti i giocatori si allenano per giocare questo tipo di gare. Ci siamo allenati per questo e oggi dovremo dare il massimo".

Quali saranno le chiavi per contrastare il loro attacco?

"Essere noi stessi. Abbiamo giocato tante volte contro di loro, abbiamo fatto una grande gara a Riad e non solo, li abbiamo battuti spesso. Ci siamo preparati bene".

Come si affronta mentalmente?

"Non c'è nessun vantaggio, è una partita molto difficile che dobbiamo vincere. La partita della scorsa settimana già non conta più".