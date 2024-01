Battendo il Monza per 5-1 nella gara di campionato di ieri sera, l'Inter ha stabilito un record storico: quella nerazzurra diventa la prima squadra ad aver vinto almeno una volta in casa di tutte le altre 67 squadre della storia della Serie A. Non esistono campi tabù per i nerazzurri, a differenza di club come la Juventus, che non è mai riuscita nella propria storia a espugnare Messina e Treviso, o come il Milan che non è mai riuscito a tornare a casa con la vittoria da Carpi, Avellino e Lecco. A ricordarlo è il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore.

#MonzaInter L'Inter vince per la prima volta nella sua storia a Monza e diventa la PRIMA squadra ad aver vinto almeno una volta in casa di TUTTE le altre 67 squadre della storia della Serie A. — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 13, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!