All'indomani dell'episodio che ha visto protagonista Juan Jesus, insultato da Francesco Acerbi con un'offesa razzista, il Napoli prende posizione contro ogni forma di discriminazione postando un video sui propri canali social dal titolo 'From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism' accompagnato dall'hashtag KeepRacismOut.

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut