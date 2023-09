"Ripartire da Istanbul? Assolutamente sì. Sappiamo il percorso e le soddisfazioni che abbiamo avuto. Quest'anno ricominciamo qui, in uno stadio difficile contro una squadra di assoluto valore e vogliamo fare bene già da domani". Parola di Simone Inzaghi, raggiunto anche da Sportmediaset alla vigilia di Real Sociedad-Inter.

Come cercherà di sopperire alla mancanza di Calhanoglu?

"Sappiamo che con le Nazionali e le tante partite ravvicinate c'è il rischio di perdere giocatori. Non avremo lui e Cuadrado, Sensi e Agoume non sono in lista: avremo qualche defezione ma faremo di tutto per fare una partita importante".

Questa squadra può competere sia in campionato che in Champions?

"È il nostro desiderio, sappiamo cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo. Vogliamo fare più partite possibili. L'anno scorso abbiamo tratto degli insegnamenti dal nostro percorso e vogliamo rifare bene anche quest'anno".

Cosa deve temere l'Inter della Real Sociedad?

"È forte e organizzata, in quarta fascia lei e il Newcastle erano da evitare. Hanno lo stesso allenatore da diverso tempo: è una squdra aggressiva, organizzata e che gioca bene a calcio. Dovremo essere bravi".