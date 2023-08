Se per lo Scudetto resta la favorita in lavagna, a maggior ragione il piazzamento per la prossima Champions League per l'Inter non è in discussione. Irrisoria la quota di 1,10 su Stanleybet.it per il piazzamento tra le prime quattro dei nerazzuri. Quasi sicure anche Juventus, a 1,20, e Napoli a 1,25. Quota bassa per il Milan a 1,40, mentre saranno costrette a inseguire Lazio e Roma: i giallorossi sono visti a 2,75, mentre la formazione biancoceleste vede la conferma nell’elite europea a 3,25. Alta la quota dell’Atalanta, a 7,50, con la Fiorentina a 8,50.

