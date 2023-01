Stagione importante, quella di Darian Males con la maglia del Basilea, dove grazie ai suoi otto gol e nove assist risulta il giocatore più coinvolto in azioni da gol della formazione elvetica. Che per giugno appare seriamente intenzionata ad operare il riscatto dall'Inter, società che ne detiene il cartellino, per la somma di due milioni di euro. Anche se, intervistato da Blick!, il ragazzo di scuola Lucerna dribbla le domande sul futuro, esprimendo però una certezza: "Dipende dal mio agente. Mi sto concentrando per confermare le prestazioni autunnali nella seconda parte della stagione. Ma una cosa è sicura, ho firmato un contratto quinquennale con l'Inter nel 2020 e spero di poter indossare la maglia nerazzurra prima o poi".