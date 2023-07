Il sacrificio di Onana servirà a finanziare tre colpi di mercato. Lo scrive stamane Tuttosport, ricordando come al momento esiste ancora distanza tra Inter e United: i nerazzurri chiedono 60 milioni, gli inglesi ne offrono 45 più bonus. Con i soldi di Onana - secondo TS - Marotta poi lavorerà al riscatto di Lukaku, a un altro portiere e a un esterno destro.

"Obiettivo primario è riuscire ad avere le risorse per formulare un’offerta al Chelsea per il belga. L’Inter è intenzionata a proporre ai Blues un prestito oneroso (da 10 milioni, questi finanziati da Onana) con obbligo di riscatto a 30 per una cifra complessiva di 40 milioni, unica strada ritenuta percorribile dopo il no al prestito-bis da parte degli inglesi - spiega il quotidiano torinese -. Il belga frigge perché è fermamente intenzionato a presentarsi sin dal primo giorno di lavoro e ha già fatto sapere, pur di legarsi ancora ai nerazzurri, di essere disposto a guadagnare 8,5 milioni, il 40% in meno rispetto ai 15 (12 più 3 di bonus) che prende a Londra. Parallelamente a quello legato a Lukaku, l’Inter ha aperto da un po’ il file riguardante il portiere. L’orientamento è quello di prendere un giovane e di mettergli al fianco - come chioccia - Samir Handanovic (che, non a caso il 30 giugno, non è stato congedato dal club). La volata se la giocano in tre: il preferito, anche su consiglio di De Zerbi per la capacità di giocare con i piedi, è Anatolij Trubin che lo Shakhtar Donetsk deve vendere per non perderlo a zero nel 2024. Gli ucraini sparano altissimo (40 milioni) per incassarne la metà: fa parte del gioco delle parti. Alternativa è Giorgi Mamardashvili, per cui il Valencia però spara molto più dei 25 milioni preventivati. In Italia il preferito è Marco Carnesecchi".

E a destra? Qui la novità: torna di moda il nome di Wilfred Singo, messo sul mercato dal Torino che lo valuta 15 milioni. Singo ha 22 anni, ma ha già giocato 98 partite in Serie A.

