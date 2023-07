Sono Alvaro Morata e Beto i due nomi ritenuti più idonei da Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin, protagonisti del vertice di domenica ad Appiano Gentile in cui si è deciso come procedere dopo il voltafaccia di Lukaku. Secondo Tuttosport, i profili scelti sono conseguenza di una richiesta dell'allenatore di avere un giocatore capace di dare profondità e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Lo spagnolo sarebbe avanti. "Ballottaggio comunque squilibrato, quello tra Morata e Beto, per il curriculum pluridecorato dello spagnolo ma soprattutto per la sua grande esperienza in Champions", riporta il quotidiano.

Il vantaggio nerazzurro per Morata sulla Roma è dato dal fatto che la società può arrivare a certe cifre, i giallorossi no. "I nerazzurri, in tal senso, non hanno voluto prendere in esame la controversia sulla clausola (a seconda delle fonti, questa sarebbe di 21 milioni o addirittura da 10 milioni) perché - come prova quando accaduto con l’Aarhus per Bisseck - l’Inter ritiene più conveniente condurre una trattativa “tradizionale” potendo però contare su una rateizzazione triennale nei pagamenti". L'Inter, tra l'altro, vorrebbe stringere per evitare che possa inserirsi la Juventus in caso di un addio di Vlahovic o Chiesa. Ausilio non vuole perdere il vantaggio dato dalla disponibilità economica conseguente alla cessione di Onana. "Da qui l’idea di preparare l’offerta da 15 milioni all’Atletico. Una mossa importante, considerato che i Colchoneros già per 20 dovrebbero alzare bandiera bianca", si legge ancora su Tuttosport.