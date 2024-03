L'Inter è pronta a ripartire dopo una sosta a dir poco movimentata. In attesa del match contro l'Empoli che potrebbe avvicinare ancora di più il Tricolore, il club nerazzurro si prepara a blindare Simone Inzaghi. La firma tra le parti secondo Sportmediaset sarebbe imminente: c'è l'accordo fino al 2027 che molto probabilmente verrà messo nero su bianco una volta che lo Scudetto - il primo della carriera da allenatore del tecnico di Piacenza - sarà aritmeticamente conquistato.

Si pensa poi anche al futuro: il portiere Bento è il primo obiettivo, con l'idea di affiancarlo a Yann Sommer che comincia ad avere un'età non più verdissima. Non spaventa la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, anzi l'Inter è convinta di poterlo prendere in estate per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Un anno di affiancamento più staffetta per poi rilevare il posto dello svizzero.