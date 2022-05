Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della sessione estiva resta sicuramente Paulo Dybala: l'attaccante argentino, come annunciato da tempo, non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con la Juventus.

L'Inter è al lavoro per portarlo a Milano a zero: secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata già raggiunta un'intesa di massima dalle parti sulla base di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione.