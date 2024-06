Dopo le parole al miele di Denzel Dumfries nei confronti dell'Inter (RILEGGI QUI), Sky Sport fa il punto sul mercato interista partendo proprio dalla situazione dell'olandese. In caso di mancato rinnovo in tempi brevi, il club nerazzurro prenderebbe in considerazione la cessione ad offerte importanti: l'obiettivo è evitare di perdere il giocatore a zero visto il contratto in scadenza nel 2025.

Per quanto riguarda Tanner Tessmann, invece, l'emittente spiega che esiste una trattativa con il Venezia, ma le richieste economiche per il contratto del giocatore vengono ritenute eccessive dalle parti di Viale della Liberazione. Sul centrocampista statunitense ci sono anche Como e Parma.

Sky Sport torna poi anche sulle voci legate ad Hakan Calhanoglu. "Per l’Inter è incedibile, ma bisogna capire quanto il Bayern sarebbe disposto a investire", riferiscono i colleghi.

