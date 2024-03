Lautaro Martinez è tornato in Italia, ma non si aggregherà al gruppo oggi pomeriggio, nel primo allenamento che Simone Inzaghi dirigerà con i calciatori di rientro dai rispettivi impegni con le nazionali. Complice un ritardo nel volo che lo ha riportato a Milano, il Toro salterà la seduta odierna e si presenterà ad Appiano Gentile nella giornata di domani, con comunque tre giorni pieni per preparare la gara contro l'Empoli in programma a Pasquetta.

