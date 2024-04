Né Stefan de Vrij né Alessandro Bastoni sembrano destinati a fare parte della spedizione dell'Inter per la partita di Udine di lunedì sera. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due difensori non hanno lavorato col gruppo nemmeno questa mattina; le valutazioni saranno fatte domani ma la sensazione è che i due verranno risparmiati, potendo puntuale eventualmente soltanto alla panchina. Aumentano quindi le chance di partire titolare per Carlos Augusto, per il resto la formazione è destinata ad essere quella titolare. Torna Marko Arnautovic, che però inizierà dalla panchina.