Clima pesante tra l’Udinese ed il difensore Rodrigo Becao. Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, infatti, il giocatore brasiliano ed il suo entourage hanno interrotto le trattative per il rinnovo dell’attuale contratto la cui scadenza è fissata nel giugno 2024. A questo punto, l'addio in estate appare come una soluzione logica, con diversi club che hanno manifestato da tempo interesse nei confronti del bianconero. Anche l'Inter, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), ha da tempo sondato il terreno per il calciatore.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE