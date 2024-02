Ormai la strada è tracciata: Steven Zhang si tiene l'Inter. Allontanato lo spettro di una cessione obbligata, il presidente nerazzurro ha da tempo imboccato la strada del 'riscadenzamento' del prestito con Oaktree, probabilmente allungandola di 2 anni e con interessi più alti ma comunque sostenibili.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di restare in sella almeno fino all'estate 2025, quando dal Mondiale per Club arriveranno non meno di 50 milioni e una bella lucidata al marchio. Finora i compratori sono stati scacciati dalla quotazione di 1,2 miliardi di euro chiesta da Suning e si va verso la continuità a ogni livello.

Oaktree ha apprezzato la gestione del club, che è riuscito a coniugare risanamento e risultati. Cresceranno ulteriormente i ricavi, basti considerare il nuovo main-sponsor che andrà a toccare i 30 milioni annui (in lizza Qatar Airways, Riyadh Air e Betsson Group, colosso svedese legato alle scommesse che ha tra i marchi di punta StarCasinò).

La continuità del management e dello staff tecnico sono stati segnali inequivocabili negli ultimi mesi. E le strategie sul mercato ricalcano l'idea di proseguire su questa strada. E a breve Zhang potrebbe fare ritorno in Italia: come informa la Gazzetta dello Sport, l’idea è essere a Milano ad aprile, dopo la pausa delle nazionali e, magari, prima di un quarto di finale di Champions che tutti bramano. Inoltre la proprietà Suning spinge per un “summer tour” nella Repubblica Popolare tra fine luglio e inizio agosto e manca solo l’ultimo via libera.