"Se non sarà oggi, entro domani Benjamin Pavard sbarcherà a Milano, effettuerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, che quindi sancisce la parola 'fine' alla telenovela. L'Inter ha bisogno del francese e Inzaghi vuole portarlo con sé già nella trasferta di Cagliari. Indizio non banale: ieri Pavard ha saltato l'allenamento, ufficialmente per motivi fisici non meglio specificati. A quanto pare, però, i bavaresi hanno trovato il suo sostituto...

"L’Inter ha fretta: un po’ perché c’è voglia di avere finalmente a disposizione una rosa completa, per preparare al meglio la stagione e velocizzare l’inserimento dei nuovi. E un po’ perché c’è la necessità di avere un difensore in più per Cagliari, visti gli acciacchi di Francesco Acerbi e Matteo Darmian. I due giocatori stanno svolgendo lavoro differenziato in questi giorni, anche se le due situazioni sono differenti: Acerbi ha già saltato il debutto con il Monza a causa dell’affaticamento al soleo della gamba destra accusato quindici giorni fa, e la sua presenza in Sardegna resta a forte rischio. Darmian, invece, si allena a parte più per precauzione, dopo il problema alla caviglia. La possibilità di avere a disposizione Pavard per il prossimo match darebbe più tranquillità a Inzaghi e all’Inter", spiega la rosea. Il francese, infatti, ha svolto tutta la preparazione con Tuchel ed è già pronto fisicamente.

