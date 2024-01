Primo allenamento ad Appiano Gentile per Tajon Buchanan, che ieri ha svolto la seduta in gruppo con i giocatori che non avevano giocato sabato con il Verona.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'esterno canadese viaggia verso la convocazione per il match con il Monza, la sua prima in maglia nerazzurra dopo il trasferimento dal Club Brugge. Stamattina altra seduta in gruppo, poi partenza per il Belgio per sistemare il permesso di soggiorno da ottenere presso l'ambasciata italiana a Bruxelles. Già domani sarà di nuovo a Milano, con il tesseramento completato e ogni dettaglio burocratico sistemato per essere a disposizione per Monza, match in programma sabato alle 20.45.

Buchanan non è al top della condizione, visto che non era stato impiegato dal Club Brugge nelle ultime partite, ma è apparso comunque in forma. Sarà un'alternativa di valore per la corsia di destra di Inzaghi, un'opzione più offensiva rispetto a Dumfries. Quello che sarebbe dovuto essere Cuadrado.