Si riapre all'improvviso il dialogo tra l'Inter e l'entourage di Lazar Samardzic. Come fa sapere DAZN, in serata c'è stato un nuovo contatto tra il padre del centrocampista tedesco e la dirigenza nerazzurra. Le parti sono tornate a dialogare a distanza di 3 giorni. L'Inter ha ancora una volta ribadito la propria posizione: non è disposta a cambiare gli accordi già definiti, sottolineando ulteriormente che la gestione della trattativa del padre-agente è lontana dal modo di operare dei nerazzurri. Dall'altra parte è stato ribadito che la volontà di Samardzic è giocare nell'Inter. Serve un decisivo passo indietro di Mladen sul discorso commissioni e non. L'operazione resta davvero complicata, ma dall'entourage stasera filtra un cauto ottimismo.

