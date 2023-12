Spunta un nome nuovo per l'Inter, non per l'immediato ma in chiave futura. Si tratta di Lucas Bergvall, mezzala o trequartista 17enne in forza al Djurgardens. Come riportato dal Corriere dello Sport nella propria edizione online, il club nerazzurro sfida il Barcellona nella corsa al calciatore, che viene descritto come "elegante, ordinato, destro naturale, un metro e 87, in grado di cercare sempre la soluzione giusta a testa alta: un pallone che viaggia con il contagiri. Ha trovato posto nella Top 11 dei migliori Under 20 a livello europeo. E’ nato il 2 febbraio del 2006, ha cominciato la carriera nel settore giovanile dell’IF Brommapojkarna".

Il calciatore ha un contratto che scade nel 2025 ed è al momento valutato 5 milioni di euro. Il 2 febbraio diventerà maggiorenne e un suo addio in estate sembra probabile. L’Inter insiste, il Barcellona si è inserito. Bergvall ha segnato anche in Coppa al Landskrina. E incanta nella Svezia Under 21 di Daniel Bäckström: tre presenze e un gol nel giorno del debutto (13 ottobre del 2023) contro la Moldavia (4-0).