Una delle macchie della stagione dell'Inter è l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Bologna. Il match di San Siro terminò 2-1 per gli emiliani, che nei tempi supplementari riuscirono a ribaltare il gol di Carlos Augusto con Beukema e Ndoye.

Analizzando il momento dell'attaccante svizzero in conferenza stampa, Thiago Motta ha voluto ricordare anche la sua prestazione contro i nerazzurri: "Aiuta tanto in fase difensiva e offensiva, è stato decisivo anche senza fare gol, poi in Coppa Italia con l'Inter ha fatto una grande prestazione. Non deve cambiare niente, fiducia in sé stesso, aiuterà fino a fine stagione, spero possa segnare e fare gol, ma senza dimenticare tutte le altre cose".