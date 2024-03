Francesco Acerbi è sollevato per l'assoluzione, ma non può dimenticare insulti e accuse piovute in questi giorni addosso non solo a lui, ma anche ai suoi familiari più stretti.

Come spiega il Corriere dello Sport, recuperare immediatamente equilibrio e serenità non deve essere semplice, ma ieri il difensore si è regolarmente allenato ad Appiano Gentile, avendo anche un dialogo con Marotta e Inzaghi.

Secondo il giornale, Acerbi vorrebbe esprimersi anche pubblicamente, chiarire davanti a microfoni e taccuini, ma gli è stato consigliato di tacere almeno per il momento: a meno di sorprese, resterà in silenzio. Ma lunedì sarà in campo contro l'Empoli, in casa, al Meazza. Da capire, invece, l'accoglienza che gli riserveranno nei match in trasferta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!