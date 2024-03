Tra le disposizioni del Giudice Sportivo, oltre al rinvio alla Procura Federale sul caso Acerbi-Juan Jesus, c'è anche un'ammenda di 1.500 euro per l'Inter, "per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Il riferimento è ovviamente alla sfida con il Napoli.

Confermata anche la squalifica per Maleh in vista di Inter-Empoli del 1° aprile. Quarta sanzione per Pavard che entra in diffida, sesta per Nicolò Barella, settima per Simone Inzaghi.