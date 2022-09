Giornata di confronto per l'Inter nella sua totalità, dirigenza da un lato, staff tecnico e giocatori dall'altro. Confronto avvenuto in giornata ad Appiano Gentile, dove erano presenti Marotta e Ausilio e che, come spiegato dallo stesso amministratore delegato area sport nell'intervista rilasciata a Sky nel pomeriggio (RILEGGI QUI), ha avuto un esito costruttivo nei confronti del futuro. A divulgare la notizia è Gianlucadimarzio.com che parla di confronto "schietto e senza peli sulla lingua, in cui ognuno ha espresso idee perplessità e convincimenti per ripartire" e conclusosi con l'obiettivo comune di trovare una reazione immediata per superare quanto prima il difficile e complicato inizio stagionale.