In attesa di capire quale sarà l'esito del girone D, l'Inter di Simone Inzaghi cerchia in rosso la data di lunedì 18 dicembre: sarà infatti quello il giorno in cui, a Nyon, avrà luogo il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. L'appuntamento è per le ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!