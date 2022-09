Cena a tinte nerazzurre per diversi protagonisti dell'Inter di ieri e di oggi. Attorno alla stessa tavola gli ex calciatori della Beneamata Riccardo Ferri, Andrea Mandorlini, Beppe Bergomi, Jurgen Klinsmann, Nicola Berti, Brehme, Walter Zenga, Beppe Baresi e Aldo Serena. Non solo però le leggende del calcio italiano di un tempo, ma anche una colonna portante del presente, ovvero Beppe Marotta. A fianco dell'amministratore delegato Area Sport del club meneghino l'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, dove la 'squadra' è ospite. A rendere noto l'evento è Serena tramite il suo profilo Twitter: "Super serata a casa del Presidente" si legge.