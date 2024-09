"Non pensavo che il Milan potesse giocare con le due punte, sono sincero. Fonseca ha organizzato una partita perfetta, con il banco che è saltato dopo il gol di Pulisic, lui sì che è un giocatore vero. Il Milan ha strameritato di vincere con le idee del suo allenatore, ha asfaltato l'Inter". Questa l'analisi del derby di Milano da parte di Antonio Cassano, ospite come di consueto nell'appuntamento del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal'.

"Non si può parlare di crisi dell'Inter adesso, ma se non vince lo scudetto è un fallimento, anche se arriva a -1 dalla prima - ha aggiunto FantAntonio -. E' la più forte di gran lunga in Italia. Ieri i nerazzurri non hanno fatto una grande partita, ma potevano trovarsi anche sul 2-1 se Maignan non avesse fatto quella grande parata. Fonseca ha detto bene: mai nessuno ha messo in difficoltà così l'Inter in Serie A. Ho visto una squadra scollegata, nella quale il centrocampo non ha fatto una buona partita. Sono andati in campo con la superficialità di chi pensa 'siamo più forti'. L'anno scorso avevano 15 punti, quest'anno 8 dopo cinque giornate... Cosa farà non lo so. Dopo la gara di Manchester, che è stata difensiva con qualche picco in contropiede, hanno fatta passare l'Inter come pretendente alla vittoria della Champions; ho letto Inzaghi tra i migliori al mondo. Non ho capito da dove venga fuori questo status europeo dell'Inter. Invece c'è il rischio che in quattro anni di Inzaghi, l'Inter riesca a vincere solo uno scudetto. Io spero vinca e immagino ce la possa fare. Se a maggio ci presentiamo qui e non ha vinto, però, voglio sentirvi..."

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!