L'Espanyol e lo Spartak Mosca hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Keita Baldé. L'ex attaccante dell'Inter, come ufficializzato in un comunicato ufficile, giocherà per la squadra spagnola in questa stagione, con il club che mantiene l'opzione di acquisto. Il classe '95 senegalese verrà presentato lunedì allo Stage Front Stadium.