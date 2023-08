Cesare Casadei proseguirà il suo percorso di crescita al Leicester City, in Championship, con l'entusiasmo di sempre, come si intuisce dalle parole rilasciate ai canali ufficiali delle Foxes subito dopo le firme: "Mi sento davvero bene - ha raccontato l'ex Inter -. Sono molto felice di essere qui, sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare. I Leicester è una grande squadra, quindi sono qui per vincere e fare del mio meglio per lottare e lavorare sodo per questa squadra".