Ha ancora voglia di mettersi in gioco Samir Handanovic, fresco di addio all'Inter e già proiettato alla prossima avventura calcistica. Stando infatti a Il Corriere dello Sport, i procuratori dello sloveno avrebbero proposto il giocatore alla Lazio in cerca di un vice Provedel. L'innesto del 39enne, che sarebbe un ritorno dopo una breve parentesi nel 2006, è però collegato all'eventuale addio di Maximiano.