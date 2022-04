Ospite dell'evento organizzato presso SampCity, Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter e della Sampdoria, in un'intervista al magazine Il Cuoio ha ripercorso alcune tappe della sua carriera da professionista. Ricordando anche l'incredibile serata di Coppa dei Campioni contro il Borussia Moenchengladbach, quel 7-1 cancellato per via della lattina che colpì Roberto Boninsegna: "Il titolare era Lido Vieri, ma come tutta la squadra incappò in una serata storta all’andata nella famosa partita del 7-1. Da quel momento subentrai io ed è una partita che né io, né i tifosi dell’Inter dimenticheremo mai”.