"Marko resta, è incedibile". L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha spento tutti i rumors di mercato su Arnautovic: l'ex attaccante dell'Inter è stato accostato in questa finestra estiva a diverse squadre, in particolare alla Juventus che cerca ancora un vice Vlahovic da regalare ad Allegri. Salvo clamorosi colpi di scena, non sarà Arnautovic.