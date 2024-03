Anche se non è stato convocato per gli impegni della Nazionale di Ronald Koeman, per Davy Klaassen, centrocampista dell'Inter, questi sono stati giorni comunque importanti sul piano personale. Infatti, ieri Klaassen ha infatti contratto matrimonio con la sua storica compagna Laura Benschop. Dopo la cerimonia, i due hanno organizzato una grande festa presso l'Harbour Club, noto locale di Amsterdam.