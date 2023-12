Javier Zanetti torna a tessere le lodi di Lautaro Martinez. Intervenuto nel corso del programma 'Todo Pasa' della tv pubblica argentina, il vice presidente dell'Inter ha sottolineato l'enorme crescita del Toro in questi anni in nerazzurro: "Una volta ho sentito un'intervista in una partita del Racing Avellaneda dove segnò tre gol e lui rispose: 'Sono contento per i gol, ma non sono contento perché ho giocato male'. Aveva 19 anni e chiedeva già tanto a se stesso. Lo abbiamo comprato giovanissimo e non cercavamo da lui risultati nell'immediato, ma piuttosto quello che sta succedendo oggi: sono passati cinque anni e lui è il nostro leader. Bisogna avere una visione, non si può comprare un ragazzo di 18/19 anni e aspettarsi che sia determinante da subito. Lautaro è migliorato anno dopo anno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!