Quello di Marcus Thuram è un inizio di stagione col botto, anche a San Siro. L'attaccante francese ha realizzato tre gol e fornito tre assist nelle partite giocate in casa in questo campionato: Tikus, ricorda Inter.it, è uno dei tre attaccanti a contare almeno tre reti e tre passaggi vincenti davanti ai propri tifosi nei maggiori cinque campionati europei in corso.

