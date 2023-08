Rispondendo alla considerazione di un tifoso su Instagram, Walter Zenga ha detto la sua sulla telenovela di mercato Samardzic-Inter, affare che sembra destinato a naufragare dopo l'entrata in scena a sorpresa del padre del centrocampista che avrebbe cambiato le carte in tavola rispetto agli accordi economici presi in precedenza tra il club nerazzurro e i vecchi agenti: "La mia riflessione è semplice: tu, giocatore, se vuoi e desideri un club dici ai tuoi procuratori semplicemente che ci vuoi andare, punto - le parole dell'Uomo Ragno -. Altre storie non ne vedo. Se ci sono ripensamenti fa bene la società a non muoversi di un centimetro. Non è una questione di soldi ma di rispetto per l’offerta fatta e approvata precedentemente".

