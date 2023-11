Gianni Dimarco racconta Federico Dimarco. Domani, il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek' proporrà un'intervista al padre dell'esterno dell'Inter, notoriamente titolare un negozio di frutta e verdura a Porta Romana, a Milano, diventato il punto di riferimento dei tifosi nerazzurri della zona. Nell'anticipazione offerta dal quotidiano online, Dimarco senior racconta: "Che festa dopo il gol all’Empoli”.

Il racconto passa anche dai ragazzi del quartiere milanese, dove Dimarco periodicamente bazzica come loro stessi raccontano: “Ogni tanto si vede: scende dalla sua Lamborghini, prende qualcosa dal padre e va via. Durante il Mondiale, col campionato in pausa, lo abbiamo visto più spesso: veniva ad aiutare a scaricare le casse del mercato, in felpa e cappuccio tirato su. Ma lo abbiamo riconosciuto lo stesso e ci siamo fatti una foto insieme”.

