Un rigore reclamato a gran voce da Barella, uno concesso su Dumfries solo dopo il richiamo del VAR e tante altre decisioni non sempre banali per l'abruzzese Dionisi, che nel primo tempo ha rischiato di vedersi scivolare di mano un match che stava diventando nervoso. "Al quarto d’ora Dionisi richiamato al monitor dal Var Abbattista per certificare un rigore piuttosto evidente vista l’estrema foga con cui Walace va su Dumfries: palla toccata solo con la gamba di richiamo, la sinistra, dopo aver travolto l’avversario con la destra - scrive la Gazzetta dello Sport nel box dedicato alla moviola -. Rigore fatto giustamente ripetere dal Var per l’ingresso anticipato in area di Masina. Poco prima (8’), proteste di Barella, la cui incursione in area bianconera è murata “di figura” da Udogie: c’è una spinta del difensore con il braccio sinistro, ma non tale da giustificare un penalty, una tipologia di contatto, quella

“a intensità”, su cui il Var di prassi non interviene".