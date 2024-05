Location particolare per la riunione del consiglio Direttivo dell’ADiSe, l'associazione dei direttori sportivi presieduta da Beppe Marotta: l'incontro si è tenuto nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, dove l'amministratore delegato nerazzurro è di casa. Sul tavolo tematiche concernenti gli aspetti gestionali, amministrativi ed organizzativi dell’Associazione. "Nelle relazioni e negli interventi posti in essere nella riunione è stata ribadita la ferma volontà di tenere sempre alta la guardia sulla salvaguardia della componente dirigenziale, di quanto conquistato e la necessità di inserirsi a pieno nel nuovo scenario che viene prospettata con la riforma dello sport", si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram di ADiSe.