"Mi auguro che si resti tutti in piedi, sapendo che non dobbiamo tornare indietro ma andare avanti cercando di rassicurare su ciò che vogliamo fare con una corretta informazione. Da quanto ho letto, credo che non tutti abbiano compreso un fatto decisivo: è circolata senza autorizzazione una bozza per condivisione e non un testo definitivo per l’approvazione". Lo ha ha dichiarato Andrea Abodi, ministro dello Sport, a poche ore dall'incontro con le varie componenti federali del calcio italiano e i vertici del basket in cui si parlerà della mossa del governo di introdurre un'agenzia per controllare i costi delle società professionistiche.

"Rinvio a settembre? In linea di principio tutto è sempre possibile, il prossimo Consiglio dei ministri è previsto tra due settimane e l’ordine del giorno è soggetto a valutazioni, ma al momento non mi sembra verosimile - ha aggiunto Abodi a margine della presentazione del progetto “Interstellar Games” al CONI –. Per esprimere un giudizio definitivo, comunque, bisognerebbe conoscere il testo definitivo. Noi siamo profondamente convinti che la cronaca debba essere anticipata e non inseguita o subita. Stiamo facendo un’azione preventiva perché di editoriali sdegnati, dopo i fatti, ne abbiamo letti tanti. Emerge sistematicamente la richiesta di autonomia della Lega Serie A, ma io penso che si debba metterla in condizione di poter operare per migliorare le performance sportive e finanziarie nell’ambito della sostenibilità da garantire attraverso i controlli. Non credo tanto al distacco".