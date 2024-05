La Juventus può tornare a lottare per lo Scudetto con l'Inter? Secondo l'allenatore Luigi Maifredi sì. Se il club bianconero dovesse fare due acquisti di livello, allora una lotta al vertice sarebbe possibile: "Quanto è il gap tra Inter e Juve? Molto poco. Con due rinforzi importanti possono essere in lotta con l'Inter - ha detto a TMW Radio -. Cosa è successo alla Juve nella seconda parte dell'anno? Non ha dato autostima ai propri calciatori. Una squadra forte si convince delle sue vittorie, ma la Juve non ha mai convinto.

Valutando l'operato di Allegri, non ha avuto la fantasia e la forza di fare alcune scelte come il tridente davanti. Doveva provarlo, così convinci la gente che sei nel giusto se poi non la persegui quell'idea. Invece non lo ha mai fatto. La colpa è anche di Allegri".