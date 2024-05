Cosa farà Thiago Motta nella prossima stagione? È questa una delle domande che le squadre di Serie A si stanno ponendo in queste ore, soprattutto quelle che stanno seguendo l'allenatore del Bologna. Intervistato dal Corriere di Bologna, l'ex calciatore Salvatore Bagni parla così del futuro dell'allenatore italobrasiliano:

"Se pensa di aver dato il massimo al Bologna? Non penso che abbia questo pensiero, è conscio di ciò che può fare: non puoi avere dubbi sul tuo valore. Giocare la Champions con la squadra che tu hai portato lì è una soddisfazione doppia: spero per i bolognesi che ci stia pensando. Dissi già tre mesi fa che il Bologna sarebbe andato in Champions: la squadra sta in campo con una qualità e un’intensità meravigliosa, tutti remano dalla stessa parte e l’entusiasmo della gente è una spinta in più. Ho letto che l’Europa League non è stata festeggiata ed è giusto: questo Bologna merita la Champions e se la meritano i tifosi, dopo tanti anni. La stagione non era partita con l’obiettivo Europa ma con la voglia di divertire la gente, che a Bologna non ha grandi pretese: al gioco e alle idee si sono aggiunti i risultati, Motta e il club sono stati straordinari", ha concluso.