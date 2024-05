Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore Leonardo Semplici ha commentato la recente e sorprendente vittoria del Sassuolo contro l'Inter: "La differenza di motivazioni con l'Inter ha fatto la differenza. E adesso anche i neroverdi possono sperare. Soprattutto perché hanno acquistato fiducia. Mi è capitata la stessa cosa la scorsa stagione allo Spezia: abbiamo battuto Milan e Inter e poi perso con la Cremonese e altre squadre di blasone inferiore. Contro le grandi è più facile trovare le motivazioni e magari loro ti sottovalutano".

Una riflessione anche sulla stagione negativa di Lazar Samardzic: "Non essendo dentro l’ambiente è difficile da spiegare. Il fatto di essere stato a un passo dall’Inter o comunque accostato ad altre big può avere influenzato il ragazzo che comunque ha grandi qualità. Ma non è solo colpa sua, tutta la squadra non ha mai trovato il passo giusto"